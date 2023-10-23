مطار مرسى علم الدولى يستقبل 1500 راكب على متن 9 رحلات طيران أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الإثنين، 1500 راكب من جنسيات مختلفة يصلون على متن 9 رحلات طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 145 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة القادمة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 5 رحلات من التشيك، ورحلة من مطار بروكسل ببلجيكا، 4 رحلات من ألمانيا، 5 رحلات من التشيك، رحلتين من ألمانيا، رحلة من هولندا ورحلة من إيطاليا.

يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع 145 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.