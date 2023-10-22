مطار مرسى علم الدولى يستقبل 3500 راكب على متن 23 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الأحد، 3500 راكب من جنسيات مختلفة يصلون على متن 23 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 145 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة القادمة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 6 رحلات من ايطاليا، ورحلة من مطار بروكسل ببلجيكا، 4رحلات من المانيا، 5 رحلات من التشيك، رحلتين داخليتين، رحلة من سويسرا، 3 رحلة من بولندا .

يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من أمس السبت وحتى نهاية الأسبوع 145 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.