محافظ الأقصر يبحث مع المشرف على القومى للإعاقة سبل التعاون لخدمة ذوى الهمم

كتب: محمود راغب

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، خلال زيارتها لمحافظة الأقصر لافتتاح عدد من البرامج التى ينفذها المجلس، وكذلك على هامش مشاركتها فى افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوى الاعاقة بالمحافظة، والذى ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة فى قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري.

تناول اللقاء بين الجانبين الحديث عن الإجراءات المتعلقة بالإتاحة المكانية والتكنولوجية وغيرها للأشخاص ذوى الاعاقة داخل المحافظة، وآليات التعاون المستقبلى بين المجلس والمحافظة، وكيفية نقل خبرات المجلس الفنية إلى الجهات التى تتعاون معها المحافظة وكذلك الوحدات التابعة لها.

من جانبها، قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، التحية والتقدير إلى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على الجهود المبذولة فى المحافظة بشأن توفير الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة والعمل على دمجهم وتمكينهم وتوعية المجتمع المحلى بالأقصر بأدوارهم، ومؤكدة على أن المجلس على استعداد كامل لتقديم كل خبراته الفنية للمحافظة لخدمة قضايا الإعاقة وما تحتاجه المحافظة فى هذا الشأن.

وقالت المشرف العام على المجلس، إنها تناولت خلال اللقاء مع محافظ الأقصر، الحديث عن وحدات الإعاقة داخل المحافظة وكيفية الربط الشبكى بينها وبين المجلس من خلال خط ساخن، وكذلك الحديث عن دور المجتمع المدنى وجمعياته ومؤسساته فى محافظة الأقصر وآليات دوره فى التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم للتوظيف فى عدد من المجالات التى تتميز بها المحافظة وفى مقدمتها القطاع السياحي.

كما أشارت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إلى التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة فى التعليم الجامعى وما قبل الجامعى والإجراءات المطلوبة للحد من هذه التحديات وحلها.