الأقصر توفر السلع اللازمة لإنجاح مبادرة تخفيض الأسعار بالمحلات والمعارض.. صور

ومع بدء المبادرة يوم السبت الماضى بطرح السلع الأساسية بالأسعار المخفضة، كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مسئولى مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، لإطلاق سلسلة من الحملات الصباحية والمسائية على الأسواق والمحلات لمتابعة تطبيق القرار لحماية المواطنين من جشع التجار ومواجهة المخالفين وتحرير المحاضر اليومية لهم، كما تم تكليف رجال حماية المستهلك بالأقصر بقيادة صلاح زكريا الأمير مدير الجهاز بالأقصر، لإطلاق سلسلة من الجولات والحملات اليومية لمراقبة الأسعار على المحلات.

وفي هذا الصدد قامت المديرية بتطبيق متابعة مبادرة خفض أسعار السلع، وذلك من خلال إفتتاح معارض ببندر الأقصر ومدينة إسنا ومركز البياضية، وجاري افتتاح معرض بمركز ومدينة أرمنت، كما تم إمداد الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بكافة السلع الغذائية الاساسية (سكر ـ أرز ـ زيت - مكرونة ـ مسلي ـ دواجن وغيرها من السلع ) وذلك بمشاركة مخازن الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين والسلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية.

ويتم عرض السلع الغذائية وبيعها بتخفيضات تتراوح بين 15% حتى 25%، وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة 7 مجموعات سلعية أساسية وهي السكر والأرز والفول والعدس والجبن والمكرونة وزيت الطعام، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، والزيت العبوة اللتر بين 40 و45 جنيها. المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

وتقوم المديرية بتشديد إحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة، والتأكد من صلاحيتها حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة، وجاري المتابعة اليومية والمستمرة، كما تم التنبيه على كبار التجار بتخفيض أسعار السلع التي يسلمونها إلى تجار التجزئة وإعطائهم فواتير دالة على ذلك لضمان انخفاض الأسعار على مستوى كافة المتاجر والمحلات على مستوى المحافظة.



الأقصر توفر السلع اللازمة لإنجاح مبادرة تخفيض أسعار السلع



تخفيض أسعار السلع الأساسية بالمحلات والمعارض فى الأقصر



توافد المواطنين على المعارض بالسلع المخفضة



توفير الزيوت ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع



توفير السلع المتنوعة فى معارض الأقصر



جانب من تخفيضات الأسعار فى السلع المختلفة



جانب من توفير السلع بكميات مناسبة للمواطنين



سيارات التموين خلال توفير السلع للمبادرة



فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بالمحلات والمعارض