عدم طهو الطعام.. أبرز أسباب التسمم الغذائى

كتبت نهير عبد النبى

يحدث التسمم الغذائي بسبب دخول البكتيريا والفيروسات إلى الطعام الذي نتناوله، ويمكن أيضًا أن يكون سببه السموم التي تنتجها البكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية، وحسب ما ذكره موقع healthdirect يمكن أن تتراوح أعراض التسمم الغذائي من خفيفة إلى شديدة جدًا، وقد تكون مريضًا بالتسمم الغذائي ولكنك لا تعرف ما هو الطعام الذي تسبب في ذلك.

إذا كنت تعاني من التسمم الغذائي، فمن المحتمل أن يكون لديك أعراض التهاب المعدة والأمعاء مثل: - تشنجات البطن

- غثيان

- القيء

- إسهال

- حمى

- الصداع

يمكن أن تستغرق الأعراض ما بين بضع ساعات إلى بضعة أيام لتبدأ، اعتمادًا على سبب التسمم الغذائي لديك.

ما الذي يسبب التسمم الغذائي؟ يحدث التسمم الغذائي نتيجة تناول أو شرب الأطعمة أو المشروبات الملوثة.

يمكن أن يكون سبب تلوث الغذاء:

- عدم طهو الأطعمة بشكل صحيح

- عدم تخزين الأطعمة في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية

- شخص ليس على ما يرام أو يعاني من سوء النظافة أثناء التعامل مع الطعام

- التلوث المتبادل – نشر الجراثيم بين الأطعمة والأسطح والأدوات والمعدات

ما هي الأطعمة عالية المخاطر؟ ​الأطعمة عالية المخاطر تشمل:

-اللحوم - اللحم المفروم غير المطبوخ جيدًا واللحوم الملفوفة أو المشكلة أو المطهية

-الدواجن النيئة أو غير المطبوخة جيدًا - الدجاج والبط والديك الرومي

البيض النيئ أو المطبوخ قليلاً

-اللحوم الباردة – السلامي

-مأكولات بحرية

-الأرز أو المكرونة المطبوخة - لا يتم حفظها في درجة الحرارة الصحيحة

-منتجات الألبان غير المبسترة

اتصل أيضًا بطبيبك إذا كان لديك أي مما يلي:

-أعراض شديدة جدًا

-عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل في الجسم لأكثر من يوم

-الأعراض لأكثر من 3 أيام

-الدم أو المخاط في القيء ما الفئات المعرضة لخطر التسمم الغذائي؟ الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي هم أولئك الذين:

-المرأة الحامل

-هم من كبار السن

-هم صغار جدا

لديك ضعف في الجهاز المناعي بسبب المرض أو الأدوية

يمكن أن يسبب التسمم الغذائي مضاعفات خطيرة لدى هؤلاء الأشخاص. هل يمكن الوقاية من التسمم الغذائي؟ يمكنك المساعدة في الوقاية من التسمم الغذائي عن طريق إعداد الطعام بشكل آمن .

-حافظ دائمًا على نظافة اليدين جيدًا دائمًا قبل تحضير الطعام أو تناوله.

-هناك بعض اللقاحات التي يمكن أن تساعد في منع التسمم الغذائي الشديد. يتم إعطاء لقاح فيروس الروتا للأطفال كجزء من تطعيمات طفولتهم .

-هناك أيضًا لقاحات أخرى قد يوصى بها قبل السفر إلى بعض البلدان الخارجية. تحدث مع طبيبك حول سلامة الغذاء وتطعيمات السفر.