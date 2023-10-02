بتعانى من التسمم الغذائي.. تجنب 10 أطعمة وتناول هذه القائمة

كتبت ميرفت رشاد

التسمم الغذائي، هو أحد أنواع الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، فالجراثيم أو المكونات السامة الأخرى الموجودة في الطعام أو المشروبات هي السبب في ذلك، ويعد القيء والإسهال واضطراب المعدة من العلامات الشائعة للتسمم الغذائي، عادة، بعد تناول الطعام، وتظهر الأعراض بعد ساعات أو حتى أيام، ويعاني معظم الناس من أمراض بسيطة فقط، والتي تشفى من تلقاء نفسها، وإليك الأطعمة التي يجب عليك تناولها وتجنبها عند الإصابة بالتسمم الغذائي، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الأطعمة التي يجب تناولها

1. النظام الغذائي

يتكون هذا النظام الغذائي من الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص، ويوصى به عادة لتسهيل عملية الهضم وحل أعراض التسمم الغذائي.

2. السوائل الصافية

تساعد السوائل الصافية مثل الماء وشاي الأعشاب والزنجبيل والمشروبات الغنية بالكهرباء (مثل المشروبات الرياضية) على البقاء رطبًا وتعويض الإلكتروليتات المفقودة.

3. الشوربة

يمكن للحساء البسيط وسهل الهضم مثل مرق الدجاج أو الخضار أن يوفر التغذية دون تهيج الجهاز الهضمي.

4. الزبادي

يمكن أن يساعد الزبادي الغني بالبروبيوتيك على استعادة بكتيريا الأمعاء الصحية ويساعد في التعافي.

5. الخضراوات المطبوخة

تعتبر الخضراوات المطبوخة على البخار أو المسلوقة أسهل في الهضم مقارنة بالخضراوات النيئة، حيث توفر العناصر الغذائية الأساسية دون إجهاد الجهاز الهضمي.

6. البروتين الخالي من الدهون

تعتبر اللحوم الخالية من الدهون المطبوخة مثل الدجاج أو الديك الرومي أو السمك خيارات جيدة لأنها لطيفة على المعدة وتوفر البروتين الضروري.

7. الخبز المحمص

يمكن أن يساعد الخبز المحمص أو البسكويت العادي على تهدئة المعدة وتوفير بعض السعرات الحرارية.

8. شاي الأعشاب

شاي البابونج أو النعناع يمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الغثيان.

9. الفواكه الطازجة

يمكن للفواكه اللطيفة مثل البطيخ أو الشمام أن توفر الترطيب والفيتامينات دون التسبب في اضطرابات الجهاز الهضمي.

10. مكملات البروبيوتيك

يمكن أن توفر البروبيوتيك دعمًا إضافيًا لاستعادة توازن البكتيريا الصحية في الأمعاء.

الأطعمة لتجنب:



1. الأطعمة النيئة أو غير المطهية جيداً

تجنب أي أطعمة نيئة أو غير مطبوخة جيدًا، لأنها قد تحتوي على بكتيريا ضارة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض التسمم الغذائي.

2. منتجات الألبان

تجنب منتجات الألبان مؤقتًا لأنها قد تكون صعبة الهضم، خاصة إذا كنت تعاني من الإسهال.

3. الأطعمة الحارة

الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي وتؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الغثيان أو الإسهال.

4. الأطعمة الغنية بالدهون

يمكن أن تكون الأطعمة الدهنية أو المقلية صعبة الهضم وتطيل عملية التعافي.

5. الفواكه والخضراوات الليفية

قد يكون من الصعب هضم الفواكه والخضروات النيئة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وقد تؤدي إلى تهيج المعدة.

6. الكافيين

يمكن أن يتداخل الكافيين مع الترطيب المناسب ويؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الإسهال والغثيان.

7. الأطعمة السكرية

الأطعمة السكرية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الإسهال وربما تغذي البكتيريا الضارة في الأمعاء.

8. الأطعمة الحمضية

الأطعمة والمشروبات عالية الحموضة، مثل الحمضيات أو العصائر، يمكن أن تهيج بطانة المعدة وتؤدي إلى تفاقم الأعراض.

9. اللحوم المصنعة أو الحارة

اللحوم المصنعة أو الحارة يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي وتؤدي إلى تفاقم الأعراض.

10. المشروبات الغازية

يمكن أن تساهم المشروبات الغازية في تكوين الغازات والانتفاخ، مما يؤدي إلى تفاقم الانزعاج الناجم عن التسمم الغذائي.