كتبت فاطمة خليل

يتناول الكثير من الأشخاص أدوية الكورتيزون لعلاج أمراض مثل مرض الذئبة والتصلب المتعدد والسرطان وردود الفعل التحسسية الشديدة، ومن بين الآثار الجانبية المحتملة للكورتيزون زيادة الوزن، لذلك إذا كنت تتناول الدواء، فاتبع الخطوات اللازمة لمكافحة زيادة الوزن وفقدان بعض الوزن الذي اكتسبت، بحسب موقع live strong.

طرق إنقاص الوزن بعد أدوية الكورتيزون يعد نظامك الغذائي أداة قوية للغاية عندما يتعلق الأمر بمكافحة زيادة الوزن أثناء تناول الكورتيزون، ولتقليل احتباس السوائل، توصي جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بتقليل تناول الصوديوم وزيادة تناول البوتاسيوم. يؤدي تناول الكثير من الملح إلى رفع مستوى الصوديوم في الدم ويجعل من الصعب على الكلى التخلص من السوائل الزائدة. يساعد البوتاسيوم المعدني المنحل بالكهرباء على طرد الصوديوم من الجسم لخلق بيئة أكثر توازنًا وتقليل احتباس السوائل.

وتنصح التوصيات الغذائية الحالية بإبقاء تناول الملح أقل من 2300 ملج يوميًا ومع ذلك، فإن الكورتيزون يجعل جسمك أكثر حساسية لتأثيرات الملح، ومن الجيد تقليل تناول الملح إلى 1500 مجم يوميًا.

الأطعمة عالية الصوديوم التي يجب تجنبها أثناء تناول الكورتيزون تشمل الأطعمة السريعة والوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة وأطعمة المطاعم والكثير من المنتجات المعبأة.

تناول الفواكه والخضروات الطازجة في المقام الأول واللحوم الخالية من الدهون المحضرة في المنزل بالأعشاب والتوابل بدلاً من الملح.

عند اختيار الأطعمة المعلبة، اقرأ الملصق الغذائي واختر العلامات التجارية التي تحتوي على أقل كمية من الصوديوم لكل وجبة.

إن تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة سيزيد تلقائيًا من تناول البوتاسيوم. بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم تشمل:

الشمام والبطيخ

البطاطا المخبوزة

زبيب

سبانخ

بلح

الفاصوليا

جريب فروت

لبن

طماطم

قرع

موز

السيطرة على الجوع وخفض السعرات الحرارية

اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم وعالي البوتاسيوم له فوائد مزدوجة فهو لا يساعد فقط على تقليل احتباس السوائل، ولكنه يميل إلى أن يكون أقل في السعرات الحرارية وأعلى في الألياف، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام

توصي جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو هيلث أيضًا بتناول وجبات أصغر بشكل متكرر، مع التركيز على البروتين الخالي من الدهون من الدجاج والأسماك والفاصوليا وتقليل تناول الكربوهيدرات - باستثناء تلك الموجودة في الفواكه والخضروات.