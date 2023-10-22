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وزارة الصحة تكشف 4 مضاعفات خطرة لاستخدام الكورتيزون فى زيادة الوزن.. تفاصيل

الأحد، 22 أكتوبر 2023 03:00 ص
وزارة الصحة تكشف 4 مضاعفات خطرة لاستخدام الكورتيزون فى زيادة الوزن.. تفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام تركيبات زيادة الوزن التى تحتوى على الكورتيزون، مؤكدة أنها تسبب ضعف المناعة، واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات وزيادة حي الشباب وشعر الوجه.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه غير صحيح استخدام الخلطة الشعبية لزيادة الوزن ومؤكدة أنها غير آمنة وغير فعالة وأنه يجب استخدام الكورتيزون تحت إشراف طبى وبالجرعات المحددة من قبل الطبيب فقط.

ووجهت وزارة الصحة المواطنين بضرورة تجنب تركيبات زيادة الوزن التى تحتوى على الكورتيزون لأن الكورتيزون يسبب ضعف فى المناعة واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات وزيادة حب الشباب وشعر الوجه كما يسبب ضررا لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

وأشارت إلى أنه تزداد الآثار الجانبية المحتملة لحقن الكورتيزون مع زيادة الجرعات والاستخدام المتكرر، ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية:

- تلف الغضروف

- موت العظم القريب من الحقن

- التهاب المفاصل

- تلف الأعصاب

 - إحمرار الوجه المؤقت

- توهج مؤقت للألم والالتهاب فى المفصل

- زيادة مؤقتة فى نسبة السكر فى الدم

- ضعف أو تمزق الأوتار

- ترقق العظام القريبة (هشاشة العظام)

ترقق الجلد والأنسجة الرخوة حول مكان الحقن

تبييض أو تفتيح البشرة حول مكان الحقن

بشكل عام، يجب إلا تعطى حقن الكورتيزون أكثر من مرة كل ستة أسابيع، وعادة لا تزيد عن ثلاث أو أربع مرات فى السنة.







الصحة

السكان

الكورتيزون

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المناعة




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