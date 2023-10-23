شعبة الذهب: 40% حجم الطلب على المشغولات و60% للسبائك والجنيهات

كتب - إسلام سعيد

قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن هناك عودة للطلب على سبائك الذهب والجنيهات الذهب بنسبة مبيعات تصل 60 % مقابل 40 % للمشغولات الذهب، رغم تحركات الأسعار في السوق المحلي لمستويات فوق 2400 جنيها للجرام من عيار 21.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السبائك كانت تحصل على نصيب الأسد من المبيعات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة تتجاوز 70 %، لكن الطلب انخفض عليها خلال يوليو وأغسطس وحتى نصف شهر سبتمبر 2023.

وأشار سامح عبد الحكيم، إلى حدوث انخفاض ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية لتصل نسب مبيعات المشغولات حاليًا 40 % من مبيعات السوق، لافتا إلى أن الطلب يتنامي على أوزان الذهب ذات الأحجام الصغيرة بسبب تحرك الأسعار.

وأوضح أن أوقية الذهب تحركت تقريبا 100 دولار منذ بداية العدوان على غزة وهناك تطورات مستمرة ويترقب سوق الذهب هذا الأسبوع صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي منها القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالى عن الربع الثالث، كما يترقب سوق الذهب مع نهاية الأسبوع بيانات التضخم المفضلة للبنك الفيدرالي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والتي قد تؤثر على أسعار الذهب.