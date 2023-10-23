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زراعة بورسعيد: حصاد 60% من محصول القطن على مساحة 2686 فدانًا

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 08:00 ص
زراعة بورسعيد: حصاد 60% من محصول القطن على مساحة 2686 فدانًا محصول القطن
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أنه تم حصاد 60% من محصول القطن في أراضي محافظة بورسعيد. 
 
وأضاف وكيل عام مديرية الزراعة بالمحافظة، في تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه يتم حصاد محصول القطن من الأراضي المنزرعة في أراضي شرق وجنوب بورسعيد البالغ مساحتها 2686 فدانًا. 
 
وأشار إلى أن القطاع الزراعي ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التي أثرت بشكل إيجابي على الزيادة في إنتاج المحاصيل الرئيسية، لافتاً إلى أنه من نتائج هذه التطورات تحقيق الإكتفاء الذاتي لمحصول الأرز بالمحافظة. 
 
ويضاف إلى ذلك أن المديرية في بورسعيد، تشم حملات بشكل مستمر على كافة الأراضي الزراعية المخالفة والتي تم تحويل بعضها إلى مزارع سمكية، كما أنجزت المديرية العديد من المشروعات في الفترة الأخيرة لخدمة أهالي المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص. 






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