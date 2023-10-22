بشاير الخير.. حصاد 273 ألف 478 فدان أرز بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم والتي بلغت 273 الف 478 فدان حتى الآن، مؤكداً على ضرورة إلتزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، مشيرا إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام، بلغت 298 ألف و 622 فدان أصناف "سخا 101 ، سخا 104 ، سخا 107 ، سخا 108 ، جيزة 177 ، جيزة 178 ،جيزة 179 ، سوبر 300 ، هجين مصر1".

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه جاري تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات ارشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية المخلفات الزراعية والجدوى الاقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية كومبوست وكذلك كبسها وبيعها والاستفادة الاقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الأرز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة ، وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.