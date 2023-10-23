دعاء رئيس جامعة الأزهر لنصرة الشعب الفلسطينى وسط الطلاب.. فيديو

كتب لؤى على

نشر المركز الإعلامى لجامعة الأزهر فيديو لرئيس الجامعة الدكتور سلامة داود، يدعو لنصرة أهل قطاع غزة والشعب الفلسطينى، على الصهاينة، وسط تأمين من طلاب وأساتذة الجامعة.

وكان قد احتشد طلاب أمس جامعة الأزهر لدعم القضية الفلسطينية وتأييد الموقف المصري تجاه الأحداث الجارية، وقاد وقفة التضامن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء جانب، مستشار الأنشطة الطلابية، وعدد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة.

وردد الطلاب هتافات: (غزة غزة أرض العزة، يحيا الشعب الغزاوي المقاوم، تسقط تسقط إسرائيل، لا لترحيل وتصفية القضية الفلسطينية، تحيا فلسطين، مصر قوية، موتوا بأرضكم خير من أن تتركوها لعدوكم".

وأكد رئيس الجامعة، أن ما يحدث من إسرائيل لفلسطين هو إبادة وليست حربًا؛ فالمحارب لا يقتل الأطفال.

واستكمل الدكتور محمود صديق أن هؤلاء القتلة اغتصبوا الأراضي المقدسة وقتلوا الأنبياء فلا عجب أن يقتلوا الأطفال، وأنه مهما طال الزمن فستحرر فلسطين كما فتحها سيدنا عمر بن الخطاب، وصلاح الدين الأيوبي، وأضاف الدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة، أننا جميعًا نهتف مستشعرين ألم إخواننا، وأننا نقف خلف أزهرنا الشريف وقيادتنا السياسية.

واستكمل الطلاب هتافاتهم خلف الدكتور علاء جانب مؤكدين رفضهم لتهجير الغزاويين، وأن مصر وفلسطين يد واحدة ضد الاحتلال الغاشم.