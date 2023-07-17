تحرير 44 محضرا فى حملة تموينية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية ب الفيوم ، من تحرير 44 محضرا وإعدام 72 كيلو خضار وفاكهة، و78 لتر مشروبات غير مطابقة للمواصفات، في حملة لإدارة مراقبة الأغذية التابعة لها، على الأسواق، ومحال بيع ومنشآت السلع الغذائية، خلال أسبوع.

وأوضح الدكتور أحمد قرني، مدير إدارة الأغذية بالمديرية، أن الحملة تحت إشراف الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد عبد التواب، مدير إدارة الطب الوقائي، مرت خلال الفترة من السبت 8 يوليو إلى السبت الماضي، على مدار أسبوع، على 99 منشأة، وسحبت 19 عينة، وأوصت بإيقاف التشغيل لـ8 منشآت لبيع السلع الغذائية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وأضاف، مختار حسين، مراقب عام الاغذية بالمديرية، أن الحملات مستمرة في جميع أنحاء المحافظة، عن طريق فرق مراقبة الأغذية بالمديرية، وجميع الإدارات.