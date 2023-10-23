بيان أوروبي أمريكي كندي: ندعم إسرائيل في حربها على غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أصدرت كل من أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، الليلة بيانا مشتركا، أكدوا فيه على دعمهم الكامل لسلطات الاحتلال الإسرئيلي في حربها على غزة.

وجاء في البيان : "نؤكد دعمنا لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، و نؤكد التزامنا العمل مع الشركاء لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة".

ودعا القادة إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 4741 شهيداً (4651 في قطاع غزة) و15898 مصاباً (14245 في قطاع غزة).

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صدر الأحد، أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 187.