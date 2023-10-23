انطلاق منافسات دور الثمانية لدورى مراكز الشباب لكرة القدم ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

تتواصل منافسات دوري مراكز الشباب لكرة القدم ، في نسختها العاشرة، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف ويستضيفها ملعب مركز التنمية الشبابية بمدينة بني سويف شرق النيل، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفي حضور مدير عام المديرية هشام الجبالي، أحمد صلاح _مندوب الوزارة _ ، رحاب صلاح مدير إدارة الشباب " المشرفة على تنظيم البطولة"، محمد على منسق البطولة، مسلم عمارة مدير إدارة شباب شرق النيل بني سويف.

من جانبه، أوضح مدير عام الشباب والرياضة، أنه أجريت" أمس" مباراتان ضمن دور الثمانية للبطولة، جمعت المباراة الأولى بين فريقي مركز شباب العبور ومركز شباب بليفيا وانتهت بفوز الأخير بنتجة 4/0، فيما تقابل في المباراة الثانية فريقا مركز شباب كوم أبوخلاد على مركز شباب سدمنت الجبل ، وفاز فيها أبوخلاد بهدفين مقابل لا شىء، وتستكمل باقى مباريات الدور " اليوم" بلقاء مركز شباب باروط مع مركز شباب قمبش الحمراء ، ومباراة مركز شباب دشطوط ضد مركز مركز شباب مدينة ناصر.