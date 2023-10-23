اليوم السابع
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الإثنين، 23 أكتوبر 2023 03:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل بتهمة تعاطى المخدرات فى سوهاج

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 02:55 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل بتهمة تعاطى المخدرات فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بتعاطي المخدرات بمركز البلينا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحي أبو زيد، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث الواقعة لشهر مارس لسنه 2023، حينما وجهت النيابة العامة للمتهم "أ،ر" عامل تهمة إحراز جوهرين "الحشيش، ميثامفيتامين" بقصد التعاطي، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز كمية من المخدرات للتعاطى وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.






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