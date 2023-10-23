السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بإحراز المخدرات فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير ، وعضوية المستشارين فتحي أبو زيد، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس لسنه 2023 م ، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين "ش،خ" 27 عاما سائق ، "أ،ح" 26 عاما عامل ، " أ،أ" 25 عاماً عامل ، تهمة إحراز جوهرا مخدرا ميثامفيتامين بقصد التعاطي للمتهم الأول ، وتهمة إحراز جوهرين مخدرين "ميثامفيتامين والحشيش" بقصد التعاطي للمتهم الثاني ، وإحراز جوهرا مخدرا حشيش بقصد التعاطي ، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.