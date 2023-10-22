اليوم السابع
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وزير الصحة يتوجه إلى محافظة سوهاج لتفقد عددا من المنشآت الطبية

الأحد، 22 أكتوبر 2023 11:05 ص
وزير الصحة يتوجه إلى محافظة سوهاج لتفقد عددا من المنشآت الطبية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة سوهاج، لتفقد عددا من المنشآت الطبية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات للعمل على حلها.
 
وقال «عبدالغفار» إنه من المقرر أن يتفقد الوزير عددًا من المستشفيات التابعة لمختلف قطاعات وهيئات الوزارة بعدد من المراكز في محافظة سوهاج.
 
يرافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.
 
 






الصحة

سوهاج

وزير الصحة




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