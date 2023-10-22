وزير الصحة يتفقد مستشفى جهينة المركزى بعد تطويره بتكلفة 230 مليون.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد قبل قليل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ، والوفد المرافق له من قيادات وزارة الصحة، مستشفى جهينة المركزى بعد إنشاء مبانى جديده به وتطوير بعض المبانى الأخرى بتكلفه 230 مليون جنيه.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول المستشفى والخدمات التى يقدمها للمواطنين حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للمستشفى بنسبة تنفيذ 100٪، على مساحة 7500 متر مربع، وبتكلفة 230 مليون جنيه، وتم فرش وتجهيز المستشفى بالأثاث الطبي وغير الطبي، مشيرا إلى أن المستشفى تضم " 85 سرير إقامة مرضى، و 12 سرير للعناية المركزة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات القيصري، فضلا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسي للغسيل الكلوي".

ويتكون المستشفى من "بدروم، ودور أرضي+ 4 أدوار علوية"، حيث يحتوي البدروم على "المطبخ، التعقيم المركزي، المغسلة، المشرحة، الغازات الطبية، تغيير ملابس العاملين"، ويحتوي الدور الأرضي على "قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرف إدارية، وغرف خدمية"، ويحتوي الدور الأول علوي على "العناية المركزة الجراحي والطبي، قسم العمليات، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية، بينما يضم الدور الثاني علوي "قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية، أما الدور الدور الثالث علوي ويضم "قسم العلاج الطبيعي، المناظير، غرف إقامة المرضى، وغرف خدمية، ويشمل الدور الرابع علوي "غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية".

وتأتي زيارة وزير الصحة لسوهاج؛ لتفقد عدد من مستشفيات وزارة الصحة بنطاق المحافظة، لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف علي نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، في إطار اهتمام الدولة بتطوير القطاع الطبي بمحافظة سوهاج.

ومن جانبه رحب "الفقي" بوزير الصحة على أرض سوهاج، مشيدا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في قطاع الصحة، من تطوير مستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، بالاضافة إلى وحدات طب الأسرة، والمراكز الطبية التي تم انشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية.

سوهاج،اخبار مصر ،اخبار المحافظات،وزير الصحة،صحة سوهاج ،مستشفى جهينة، وزارة الصحة

ومن المنتظر أن تشمل جولة وزير الصحة بسوهاج تفقد مستشفيات "جهينة المركزي، طهطا العام، أعمال إنشاء مستشفى المراغة المركزي، الهلال للتأمين الصحي، سوهاج للصحة النفسية، سوهاج العام، مركز القلب والجهاز الهضمي، سوهاج التعليمي، مركز علاج الاورام".

ويختتم وزير الصحة والسكان زيارته لمحافظة سوهاج بعقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي في قطاع الصحة.