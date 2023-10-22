هيئة الدواء تكشف الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية، إن المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة، وتابعت: من أكثر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية اعتبارها أدوية خافضة للحرارة.

وأضافت هيئة الدواء : استخدام المضاد الحيوى كخافض للحرارة له تأثير كبير على الصحة بشكل عام، ويؤدى إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ​

وعن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية قالت هيئة الدواء أنها تتمثل فى:

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.​

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​

-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية​.

​ونصحت هيئة الدواء بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.​