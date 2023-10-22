مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع "الوصول الحُر" للأبحاث العلمية

الإسكندرية جاكلين منير

تحتفل مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة العمليات الفنية بقطاع المكتبات بأسبوع "الوصول الحُر" للمرة السادسة على التوالي خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر، حيث يحتفل العالم بأسبوع الوصول الحُر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام؛ بهدف إلقاء الضوء حول ضرورة الاتجاه نحو إتاحة المعرفة عن طريق النشر المفتوح (Open Access Publishing)، وحتى يتسنى للمجتمع الأكاديمي والبحثي مواصلة التعرف على الفوائد المحتملة للنشر المفتوح أو ذو الوصول الحُر، ولتشجيع المزيد من المشاركة لجعل الوصول الحُر قاعدة جديدة في البحث العلمي المنشور.

بالإضافة إلى أن الوصول الحُر للمعلومات هو قاعدة نشر تتيح الوصول المباشر والفوري والمجاني لنتائج البحوث العلمية، من مقالات وكتب ورسائل علمية وغيرها عبر الإنترنت، كما تتيح الحق في إعادة استخدامها في أبحاث جديدة.

وعلى هامش الاحتفالية فإن مكتبة الإسكندرية خصصت ركنًا لمعرفة المزيد عن الوصول الحُر للمعلومات، وذلك بمدخل المكتبة الرئيسية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا. كما سيتم عقد ثلاث ورش عمل متكررة خلال الفترة المذكورة للتدريب العملي على كيفية الوصول إلى موارد الوصول الحُر واستخدامها، وذلك بمركز تنمية المهارات البحثية بالمستوى السفلي الثالث (B3) بالمكتبة الرئيسية من الساعة الثانية عشرة وحتى الواحدة ظهرًا.