مكتبة الإسكندرية تنظم معرض فني للتراث الخاص بجزر البحر المتوسط

أعلن الدكتور محمد الجمل؛ عن توصيات المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، مشيرًا إلى أن المشاركين في المؤتمر وجهوا الشكر إلى مكتبة الإسكندرية والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وكذا مراكزها العلمية المتخصصة على تنظم المؤتمر، مطالبين بعقده بشكل دوري كل عام أو عامين على الأكثر.

وأوصى المشاركين إلى امتداد المؤتمر في الدورات المقبلة عن جزر البحر المتوسط في العصر الحديث، وعرض الدراسات التي تهتم بجزر البحر المتوسط وطباعتها، وعمل معرض فني للتراث الخاص بهذه الجزر، بالإضافة إلى تخصيص مؤتمر حول العلاقات بين مصر ومنطقة دول المغرب العربي.

واستطرد الدكتور عماد خليل؛ قائلًا: "أوصى عدد من المشاركين بدعوة باحثين من غير العرب في المؤتمرات المقبلة، وهو أمر مرحب به حيث تطلق مكتبة الإسكندرية الدعوة عبر الجامعات وعبر موقعها على الانترنت لاستقبال الراغبين في المشاركة".

وأشار "خليل" إلى أنه بالنسبة لدراسات الآثار البحرية لا تتوافر الكثير من المعلومات عن الموانئ الإسلامية، والتي يمكن أن نولي لها مزيد من الاهتمام خلال المؤتمرات المقبلة.