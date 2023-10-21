مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 6 آلاف راكب على متن 40 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، على مدار ساعات اليوم السبت، 6 آلاف راكب من جنسيات مختلفة يصلون على متن 40 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 145 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة القادمة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها رحلة من سلوفاكيا، و10 رحلات من بولندا، و7 رحلات من التشيك، 12 رحلة من ايطاليا، رحلة من لتوانيا، وزحلة داخلية، ورحلة من النمسا، و3 رحلات من المانيا، رحلة من النمسا واخرى من بلجيكا .

يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت وحتى نهاية الأسبوع 145 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.