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مراسل القاهرة الإخبارية: 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 08:58 ص
مراسل القاهرة الإخبارية: 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة دخول المساعدات إلى غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، أن نحو 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.

ويواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالى غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطينى، شاحنة التحالف الوطنى.

ويبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء فى فلسطين.

 
 

 







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