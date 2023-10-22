مراسل القاهرة الإخبارية: 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، أن نحو 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.

ويواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالى غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطينى، شاحنة التحالف الوطنى.

ويبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء فى فلسطين.