شهداء فى سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم سيدتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خان يونس، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

واستشهد عدد آخر من لم يتحدد - حسب المصادر - جراء قصف لمنطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد عدد لم يتسن تحديده أيضًا.

واستشهد فلسطينيون في قصف 3 منازل برفح جنوب غزة، وفي المنطقة الوسطى، استهدف طيران الاحتلال منزلا في مُخيم المغازي، وشن غارات مكثفة في خان يونس تركزت بالمناطق الشرقية وأراض زراعية ما أدى لوقوع عدة إصابات.