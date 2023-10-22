اليوم السابع
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تمهيدا لنقلها لغزة..

تجهيز 17 شاحنة إغاثة من التحالف الوطنى والهلال الأحمر على أبواب معبر رفح

الأحد، 22 أكتوبر 2023 09:52 ص
تجهيز 17 شاحنة إغاثة من التحالف الوطنى والهلال الأحمر على أبواب معبر رفح مساعدات التحالف الوطنى - أرشيفية
رفح ـ محمد حسين

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انتهت فرق التطوع بالتحالف الوطنى من تجهيز 17 شاحنة مواد إغاثة لتنقل لقطاع غزة وتحتوى على مواد طبية وغذائية.

 

وأفادت مصادر بمعبر رفح، بأن الشاحنات أصبحت جاهزة وهى من بين نحو 200 شاحنة تتوقف على أبواب معبر رفح وصلت على مدار الأيام الماضية مقدمة من الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى وحياة كريمة ودول عربية وصديقة ومنظمات الإغاثة الأممية، وتم أمس تسليم 20 شحنة منها للهلال الأحمر الفلسطينى بمعبر رفح.

 

وعلى أبواب معبر رفح من الجانب المصرى، قام اليوم عدد من المتطوعين بالتحالف الوطنى وحياة كريمة بالعمل فى تجهيز شحنات اخرى تمهيدا لتحريكها تباعا وتصبح جاهزة لتنقل لغزة.

 







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