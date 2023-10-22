اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 02:06 م
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محافظ أسوان يفاجئ مجمع استهلاكى لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع

الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:58 م
محافظ أسوان يفاجئ مجمع استهلاكى لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع محافظ أسوان خلال الجولة
أسوان - صلاح المسن

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فاجأ أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، العاملين بالمجمع الإستهلاكى بمدينة إدفو للإطمئنان على توافر السلع بأسعار مخفضة، موجها إلى التنسيق مع مصنع سكر إدفو لزيادة ضخ كميات من السكر لتوفير هذه السلعه الحيوية، والتى تأتى ضمن مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%.
 
وشدد اللواء أشرف عطية، على مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميدانى بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية، مكلفاً بضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.






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