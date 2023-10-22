أسوان تستعد لموسم الأمطار.. تطهير المخرات وقرب انتهاء مشروع عمارات الإيواء

أسوان- صلاح المسن

استكمالا لاستعدادات الدولة، لموسم الأمطار واستقبال فصل الشتاء ، تستعد أسوان بتطهير مخرات السيول بطول محافظة أسوان، واستمرار أعمال التطهير لرفع جميع المخلفات والتراكمات بشكل نهائى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والاستجابة الفورية لكل طارئ حيث تتم متابعة ميدانية لمواقع مخرات السيول بنطاق محافظة أسوان، للتأكد من تطهيرها وجاهزيتها وازالة كافة العوائق منها تحسبا لسقوط الأمطار من خلال اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتنفيذ كافة التدابير فى هذا الشأن.

وكذلك مراجعة مناطق سدود اعاقة المياه، والاستعداد الدائم والمتابعة الدورية لرفع كل ما يستجد من مخلفات ورفع درجة الاستعداد للقصوى فى أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول من مخرات السيول تحسبا للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار وسرعة التعامل معه، ورفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، والمراجعة المستمرة للمخرات الصناعية من خلال التنسيق بين الرى والجهات المختصة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات أو منشآت أو مبانى تقع بها، مع تطهير الترع والبرابخ ومخرات السيول والمصارف والسدود والحواجز والبحيرات بإجمالى 36 مخر صناعى وبطول 131 كيلو متر، كما يحرى تنفيذ عملية تغطية مصرف سيل أسوان الرئيسى بطول 2.53 كم للحماية من مخاطر السيول، بناء على توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بوضع خطط لمواجهة ومجابهة الأزمات والكوارث بصفة عامة ومخاطر الأمطار والسيول بصفه خاصة.

وتشتمل الخطة العامة لمجابهة مخاطر الأمطار والسيول على كافة الإمكانيات من معدات وأطقم فنية ومهمات الإيواء والإغاثة، والتنسيق والتكاتف بين الجميع لمجابهة ومواجهة الأزمات بصفه عامه والأمطار والسيول بصفه خاصة واستخدام الإمكانات من معدات وأطقم فنية وغيرها الاستخدام الأمثل لمواجهة المخاطر مع ضرورة مراجعة جاهزية المعدات المشاركة بالخطة لتكون جاهزة دائما للدفع بها عند الطلب.

واستعدادًا لموسم الشتاء والأمطار، تستمر أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار ومطابق الصرف الصحى، وتكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار، ومطابق الصرف الصحى، واستعدادًا لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، تقوم الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة أسوان، بتطهير وتسليك صفايات الأمطار، فى كافة المناطق والقطاعات، للتأكد من جاهزيتها لصرف مياه الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء، ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع، ورفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لمناسيب الترع والمصارف والتأكد من انتظام عمل جميع محطات الرفع والصرف بكامل طاقتها.

كما تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى نفس الوقت لموسم السيول والأمطار وذلك من خلال الاستعداد التام للأطقم الفنية والسيارات والمعدات المختلفة فى مجال التطهير والتسليك الآلى ونزح المياه ومراجعة الخطط والخطوط والشبكات، وكذلك جاهزية غرفة العمليات والخط الساخن، والمعامل والامن الصناعى لتكون على قدر المسؤولية ومواجهة تداعيات الأزمة فى زمن قياسى.

وضمن الجهود المتواصلة لاستكمال سلسلة المشروعات التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى يجرى تنفيذ مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل بالأعقاب بمركز أسوان بإجمالى 48 وحدة سكنية، وتم التوجيه بتسريع وتيرة العمل لنهو كافة العمارات خلال شهر، وتكثيف الجهود وتذليل العقبات أولًا بأول لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الحيوى للاستفادة من دوره الهام فى توفير المسكن الملائم والمؤقت للأهالى والأسر التى تتعرض لظروف معيشية صعبة، وخاصة فى حالة الطوارئ والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المحددة والمنظمة لذلك.

من ناحية أخرى، أوضح المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان بأنه بناءًا على تكليفات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تم التأكد والاطمئنان على سلامة الأعمال الصناعية بإجمالى 59 عملا صناعىيا منها 22 سد إعاقة، و14 حاجزا ترابيا، و23 بحيرة صناعية، ولا توجد أى تعديات على مخرات السيول الصناعية،و بالمرور على الأودية الطبيعية التابعة فى ولايتها للوحدات المحلية تم رصد بعض التعديات، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وهى فى مناطق الأعقاب بمركز أسوان، والرتاج وحديدون وعلى عامر بمركز دراو، وجعفر الصادق والعمدة وأبو عبادى بمركز كوم أمبو، واللديد ونجع هلال وأبو عرفة بمركز إدفو.



أسوان تستعد لموسم السيول والأمطار (1)



أسوان تستعد لموسم السيول والأمطار (2)



أسوان تستعد لموسم السيول والأمطار (3)



أسوان تستعد لموسم السيول والأمطار (4)



أسوان تستعد لموسم السيول والأمطار (5)



أسوان تستعد لموسم السيول والأمطار (6)



أسوان تستعد لموسم السيول والأمطار (7)