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قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بمدينة طوخ 5 ساعات لإحلال وتجديد الشبكات

الأحد، 22 أكتوبر 2023 08:44 ص
قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بمدينة طوخ 5 ساعات لإحلال وتجديد الشبكات قطع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمدينة طوخ، اليوم الأحد، بسبب إحلال وتجديد الشبكات فى المدينة.
 
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، فى بيان لها، أن الانقطاع لمدة 7 ساعات، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مشيرة إلى أن الأماكن المتضررة من الانقطاع هى "شارع مصرف الحصة، شارع جلال حجاج، شارع أحمد عبد العزيز، منطقة بنك الإسكندرية، غرب السكة الحديد".
 
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم العمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام.






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