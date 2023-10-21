رئيس مياه المنوفية يتفقد عرض اصطفاف معدات الشركة وجاهزيتها لإدارة الأزمات

المنوفية - محمد فتحى

تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عرض إصطفاف المعدات والسيارات الخاصة بالشركة والمقام أمام فرع الشركة بشبين الكوم للوقوف على مدى جاهزية السيارات والمعدات لمواجهة الازمات والطواريء تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف، أن الهدف هو رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأزمات والطواريء.

وذكر أنه جارى حالياً العمل بخطة تطهير جميع مطابق الصرف الصحي وبلاعات الأمطار على مستوى المحافظة استعدادا للتعامل الفورى مع أي طوارئ والتى يتم التنسيق فيها مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

شمل الاصطفاف عرض المركبات والمعدات والسيارات بالشركة ،والذي ضم ( لودر حفار وشفاط و نافوري و عربيات مياه و عربات كسح ،وسيارات مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف علي مستوي جاهزيتها للتعامل الفورى والسريع مع الأزمات والطوارئ تزامنا مع بدء موسم الشتاء لهذا العام.

ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة وإستعدادها التام لمجابهة الأزمات ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزير الاسكان ومحافظ المنوفية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.