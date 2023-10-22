ضبط 3 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وفى هذا السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بتنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق، أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن مواد غذائية ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بدون ترخيص .

وفى مركز إيتاى البارود تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص بمقدار 23 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة لمدة شهر، وضبط مخبز تصرف فى7شكائر دقيق بلدى مدعم و35 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و8 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 14محضر لعدم نظافة أدوات العجين و 14 محضر لعدم وجود سجل زيارات.

وبمركزى رشيد وحوش عيسى ضبط 125عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية و3 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار و 5مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفى مركزى إدكو وكفر الدوار ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين و12محضر لمحلات سوبر ماركت لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.