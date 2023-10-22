تعرف على استعدادات وزارة الرى لاستقبال موسم الشتاء

تعمل غرف العمليات بوزارة الرى ومراكز الطوارئ على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التى قد تتعرض لها البلاد فى فصل الشتاء من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة.

وفى التقرير التالى نتعرف على استعدادات وزارة الرى لاستقبال موسم الشتاء ومشروعات الحماية من السيول التى يتم تنفيذها:

1- يجرى حاليا تنفيذ 4 عمليات للحماية من اخطار السيول فى مخرات مخر سيل اطفيح والديسمى والمنشى والودى بمحافظة الجيزة.

2- يتم تنفيذ أعمال للحماية من اخطار السيول بوادى الجبو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وبمخر سيل سنور بمحافظة بنى سويف.

3- يتم تنفيذ 3 عمليات بمخر سيل جبل الطير القبلى ومخر سيل جبل الطير البحرى ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا.

4- يتم تنفيذ 2 عملية بعزبة الشيخ سعيد ووادى الابراهيمى بمحافظة أسيوط، وعملية حماية بمنطقة وادى قصب بمحافظة سوهاج، ومصرف سيل أسوان الرئيسى بمحافظة أسوان.

5- يجرى حاليا إصدار أوامر الإسناد لـ 4 عمليات للحماية من السيول بأسنا بمنطقة وادى الكلاحين.

6- يجرى تنفيذ عملية حماية مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وعملية الحماية بوادى بعبع لحماية مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وعملية حماية مدينة مرسى مطروح من خلال إنشاء سد أم لشطان.

7- يتم سنوياً تطهير مخرات السيول بـ 117 مخر سيل وبأطوال إجمالية 318 كيلومترا قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أى عوائق.