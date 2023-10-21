وزارة الرى تناقش مهام واختصاصات وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة

كتبت أسماء نصار

عقدت وزارة الموارد المائية والري الاجتماع الاول لوحدة تكافؤ الفرص بحضور الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على الوحدة لمناقشة المهام والاختصاصات و الرؤية المستقبلية التى تتمثل في إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالوزارة



‎أشار خليفة، إلى أن الهدف الأساسي من تحقيق تكافؤ الفرص هو تحويل فكرة المساواة بين الجنسين إلى واقع ملموس داخل الوزارة.



‎من جانبها أشارت المهندسة امانى الباز رئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة بمصلحة الري ورئيس الوحدة الى كيفية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وأهم الجهود المبذولة من جانب الوزارة فى هذا الصدد ، واجراءات تفعيل آلية الاتصال بين الوزارة والمجلس القومى للمرأة ، والتعاون مع كافة الجهات المهتمة بقضايا النوع الاجتماعى والاشخاص ذوي الهمم لتمكينهم ودمجهم داخل المجتمع



‎وعرضت المهندسة عبير نوار - مدير عام المعلومات والاحصاء بقطاع التخطيط ومقرر الوحدة المحاور والمعايير المستهدف تطبيقها بالوزارة للتقدم لنيل جائزة مصر للتميز الحكومي لوحدات تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، تلا ذلك مناقشة المقترحات والأفكار الواجب اتخاذها في الفترة القادمة للنهوض باعمال وأنشطة الوحدة.

