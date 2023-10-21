اليوم السابع
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وزارة الرى تناقش مهام واختصاصات وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة

السبت، 21 أكتوبر 2023 11:29 ص
وزارة الرى تناقش مهام واختصاصات وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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عقدت وزارة الموارد المائية والري الاجتماع الاول لوحدة تكافؤ الفرص بحضور الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على الوحدة لمناقشة المهام والاختصاصات و الرؤية المستقبلية التى تتمثل في إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالوزارة

‎أشار خليفة، إلى أن الهدف الأساسي من تحقيق تكافؤ الفرص هو تحويل فكرة المساواة بين الجنسين إلى واقع ملموس داخل الوزارة.

‎من جانبها أشارت المهندسة امانى الباز رئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة بمصلحة الري ورئيس الوحدة الى كيفية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وأهم الجهود المبذولة من جانب الوزارة فى هذا الصدد ، واجراءات تفعيل آلية الاتصال بين الوزارة والمجلس القومى للمرأة ، والتعاون مع كافة الجهات المهتمة بقضايا النوع الاجتماعى والاشخاص ذوي الهمم لتمكينهم ودمجهم داخل المجتمع

‎وعرضت المهندسة عبير نوار - مدير عام المعلومات والاحصاء بقطاع التخطيط ومقرر الوحدة المحاور والمعايير المستهدف تطبيقها بالوزارة للتقدم لنيل جائزة مصر للتميز الحكومي لوحدات تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، تلا ذلك مناقشة المقترحات والأفكار الواجب اتخاذها في الفترة القادمة للنهوض باعمال وأنشطة الوحدة.
 







وزارة الرى

مصلحة الرى

جائزة مصر للتميز الحكومى

وحدة تكافؤ الفرص




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