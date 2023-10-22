اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أكتوبر 2023 06:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تدعيم منظومة النظافة بالإسكندرية بـ12 سيارة نقل كبيرة قيمتها 65 مليون جنيه

الأحد، 22 أكتوبر 2023 05:30 م
تدعيم منظومة النظافة بالإسكندرية بـ12 سيارة نقل كبيرة قيمتها 65 مليون جنيه سيارات النقل
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم دعم منظومة النظافة بالإسكندرية بـ 12 سيارة نقل كبيرة بقيمة 65 مليون جنيه، وضمها لأسطول الشركة لزيادة معدل نقل المخلفات يوميًا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مدينة الإسكندرية نموذجًا يحتذى به في منظومة النظافة
 
وثمن اللواء محمد الشريف الجهود التي تقوم بها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية برئاسة حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشيدًا بتعاونها المستمر مع الأجهزة التنفيذية، لرفع كفاءة منظومة النظافة، وتوفير خدمة نظافة ترضى المواطن السكندري.
 
يذكر أن التريلات الجديدة تبلغ سعتها في النقلة الواحدة من 60 إلى 65 طنًا، وستساعد في زيادة عدد النقلات اليومية التي تتم إلى المدفن مما سيكون لها الأثر البالغ في تفريغ المحطات الوسيطة أولًا بأول من المخلفات، وسيكون له أثره الإيجابي على المنظومة بشوارع الإسكندرية وتسريع وتيرة العمل الميداني.
 
 
 
 
 
 

 







الاسكندرية

منظومة النظافة

محافظ الاسكندرية

احياء الاسكندرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة