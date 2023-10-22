السكة الحديد: حجز تذاكر 4 قطارات VIP من ماكينات الدفع المباشر بدءا من الأربعاء

كتب ـ سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة السكة الحديد ، عن اتاحة حجز تذاكر السفر على قطارات الـ VIP أرقام ( 905 / 906 - 916 / 917 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس من خلال منافذ الدفع المباشر المنتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 / 10 / 2023.

يأتى ذلك بعد التطور الذى شهدته السكة الحديد، حيث يمكن للراكب حجز تذكرة السفر على خطوط السكة الحديد من عدة أماكن دون الذهاب للمحطة، حيث شهدت منظومة حجز التذاكر تطورا كبيرا، وأتاحت الحجز الإلكترونى من الهاتف والحجز عن طريق محال الماركت.

وفى النقاط التالية نوضح طرق حجز التذاكر دون الذهاب لمحطة القطار.

1- الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الإلكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home.

2- يمكن الحجز من خلال التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf.

والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id148681590.

3- الحجز من المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية .

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتى تقدر بـ320 ألف منفذ .

وفى السياق، أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، أن السكة الحديد اقتربت من التعاقد مع هيئة البريد لإتاحة تذاكر حجز ركوب القطارات من خلال خدمات البريد تسهيلا على الركاب وتوسيع منافذ حجز القطارات على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، لـ اليوم السابع، أن الهيئة أتاحت حجز التذاكر اونلاين عن طريق الحجز من موقع الهيئة والدفع أونلاين، بجانب تطبيق الموبايل، وكذلك الحجز عن طريق ماكينات الدفع الإلكترونى الموجودة بالمحال العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار "عامر" إلي أنه يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما، بحد اقصى 4 تذاكر، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر.