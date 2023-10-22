استشارى مخ وأعصاب يوضح أعراض العصب الخامس

كتبت رانيا عامر

قال الدكتور وليد أبو زيد، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بطب سوهاج، إن العصب الخامس من الأعصاب الدماغية التى تنشأ كلها من الدماغ وتكون على شكل أزواج، وتربط بين أجزاء الجسم المختلفة والدماغ لتؤدي وظائفها، وتعمل على إرسال نوعين من المعلومات هي المعلومات الحسية والمعلومات الحركية.

وأضاف استشارى المخ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن العصب الخامس أكثر الأعصاب الدماغية تعقيدًا، ويعتبر الدور الرئيس له نقل المعلومات الحسية من الرأس والوجه إلى الدماغ، فهو العصب الرئيس المسئول عن الإحساس في هذه المنطقة.

أعراض ألم العصب الخامس

قد تشمل أعراض ألم العصب الخامس واحدًا أو أكثر من هذه الأعراض:

نوبات من الألم الشديد، أو الوخز الذي قد يشبه الصدمة الكهربائية.

النوبات العفوية من الألم أو الهجمات الناجمة عن أشياء، مثل لمس الوجه، أو المضغ، أو التحدث، أو تنظيف الأسنان.

نوبات ألم تستمر من بضع ثوان إلى عدة دقائق.

نوبات من عدة نوبات تستمر أيامًا، أو أسابيع، أو شهورًا، أو أكثر، حيث يمر بعض الأشخاص بفترات لا يعانون فيها من الألم.

الألم المستمر والشعور بالحرقان الذي قد يحدث قبل أن يتطور إلى ألم يشبه التشنج لألم العصب الثلاثي التوائم.

ألم في المناطق التي يغذيها العصب ثلاثي التوائم، بما في ذلك الخد، والفك، والأسنان، واللثة، والشفتين، أو في كثير من الأحيان في العين والجبهة.

الألم يصيب جانبًا واحدًا من الوجه في كل مرة، على الرغم من أنه نادرًا ما يؤثر على جانبي الوجه.

الألم يتركز في بقعة واحدة أو ينتشر في نمط أوسع.

النوبات تصبح أكثر تكرارًا وشدة بمرور الوقت.