أكثر من 50 شهيدا نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة السبت

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن أكثر من 50 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة مساء السبت.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل 29 فلسطينيا وإصابة العشرات، مساء السبت، جرّاء غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ووفق الوكالة فقد قتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون شرق غزة، وانتشلت 5 جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين.

كذلك استشهد 8 فلسطينيين في قصف استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة.

وفي غرب رفح، استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شمالة بحي تل السلطان.

وحذرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، السبت، من أن الوضع الإنساني في غزة بات "كارثيا"، مؤكدة أن المستشفيات "تضيق" بالجرحى وأن الأطفال "يموتون بوتيرة مقلقة".

وقالت الوكالات الخمس وبينها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف في بيان إن "الوضع الإنساني في غزة كان بائسا قبل العمليات العسكرية الأخيرة. إنه اليوم كارثي".

وأضافت "إنه اليوم كارثي"، داعية المجتمع الدولي إلى "القيام بالمزيد" لمساعدة سكان غزة.

والسبت، دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية الى القطاع المحاصر منذ العام 2007 تضم عشرين شاحنة آتية من مصر عبر أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن أكثر من 50 قتيلا سقطوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة مساء السبت.