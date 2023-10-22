اليوم السابع
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الآلاف يتظاهرون دعما لفلسطين فى بوخارست ومطالبات بوقف "الإبادة فى غزة".. صور

الأحد، 22 أكتوبر 2023 04:00 ص
الآلاف يتظاهرون دعما لفلسطين فى بوخارست ومطالبات بوقف "الإبادة فى غزة".. صور الحرب فى غزة
أحمد علوى

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تظاهر الآلاف من الأشخاص في العاصمة الرومانية بوخارست، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية فقد تم تنظيم التظاهرة بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين فى بوخارست، وتخللها عدة كلمات من مختلف المشاركين والمناصرين للقضية الفلسطينية ورجال الدين المسيحيين.

بوخارست1
 
 

وطالب المتحدثون، المجتمع الدولي، بوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

بوخارست

كما أدان المتحدثون العدوان على قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل والأبراج السكنية، والذي طال المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء ودور العبادة التي لجأ إليها المواطنون العزّل والمرضى، مطالبين بالحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.

 







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