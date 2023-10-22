استشهاد 21 فلسطينياً على الأقل فى غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة اليوم

استشهد 21 فلسطينياً على الأقل فى غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة، وأصابت العشرات، الأحد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة، أن الغارات قتلت 3 فلسطينيين في منزل بخان يونس، بالإضافة إلى 7 آخرين في استهداف 3 منازل في رفح جنوب القطاع.



وأضافت أن ضربات جوية على مقهى وسط خان يونس لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دمر القصف منازلهم، تسببت فى استشهاد 11 فلسطينياً آخرين.

كما أشارت إلى قصف منطقة تل الزعتر في بيت لاهيا شمال غزة، وأن الطيران الإسرائيلي استهدف شققاً سكنية في محيط مستشفى الشفاء مما أسفر عن سقوط ضحايا، لكنها لم تكشف عن عدد محدد لهم.