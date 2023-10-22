اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أكتوبر 2023 09:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد 21 فلسطينياً على الأقل فى غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة اليوم

الأحد، 22 أكتوبر 2023 07:37 ص
استشهاد 21 فلسطينياً على الأقل فى غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة اليوم غزة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد 21 فلسطينياً على الأقل فى غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة، وأصابت العشرات، الأحد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة، أن الغارات قتلت 3 فلسطينيين في منزل بخان يونس، بالإضافة إلى 7 آخرين في استهداف 3 منازل في رفح جنوب القطاع.
          
وأضافت أن ضربات جوية على مقهى وسط خان يونس لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دمر القصف منازلهم، تسببت فى استشهاد 11 فلسطينياً آخرين. 

كما أشارت إلى قصف منطقة تل الزعتر في بيت لاهيا شمال غزة، وأن الطيران الإسرائيلي استهدف شققاً سكنية في محيط مستشفى الشفاء مما أسفر عن سقوط ضحايا، لكنها لم تكشف عن عدد محدد لهم.

 







غزة

اسرائيل

خان يونس

طوفان الاقصى

دعم فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة