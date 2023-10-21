اليوم السابع
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وزارة العمل: تراجع 83 مليون وظيفة خلال الـ5 سنوات المقبلة

السبت، 21 أكتوبر 2023 08:00 ص
وزارة العمل: تراجع 83 مليون وظيفة خلال الـ5 سنوات المقبلة وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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قالت عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، إن الإصدار الرابع من تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 أشار إلى تراجع 83 مليون وظيفة، وذلك خلال السنوات الخمسة المقبلة، وأضافت: "من المرجح أن تغير "الأتمتة" أو أنظمة التحكم الآلى طبيعة العمل البشري بدلاً من أن تحل محله، ومن هنا تأتى الفرصة للتعلم والتدريب المستمر مدى الحياة لإكتساب المهارات الجديدة التي تتطلبها طبيعة العمل ومن ثم الحد من التأثير السلبي للتغيرات التكنولوجية على العمالة في سوق العمل

 

وأضافت عبير: أن الدراسة التى أجرتها وزارة العمل لسوق العمل المصرى خلصت إلى أن التغيرات التكنولوجية تتطلب تعزيز المهارات الرقمية وسهولة الوصول إلى الإنترنت لتأمين الوظائف في بعض القطاعات، ومن المستبعد ميكنة جميع الوظائف القابلة للميكنة في المستقبل وذلك نتيجة توفر العمالة غير الماهرة والاعتماد على التقنيات كثيفة العمالة، وكلما زاد عدد الشركات التي يمكنها تسخير الموارد الرقمية والتكنولوجية، ارتفع مستوى قدرتها التنافسية في السوق.

 

وكانت قد أشارت فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن الإصدار الرابع من تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، أشار إلى نظرة أكثر إشراقًا على أثر الثورة الصناعية الرابعة على الوظائف، حيث إن هناك 69 مليون فرصة عمل  جديدة ستظهر وأشارت بعض التقارير الدولية إلى أن هناك 10 وظائف سيحتاجها العالم بشدة، وهي: البرمجة، أمن المعلومات، تحليل البيانات، الطاقة البديلة، القانون الدولي، الطباعة الثلاثية الأبعاد، التعليم عن بعد، التسويق، المستشار الشخصي، والمخطط المالي.







سوق العمل

وزارة العمل

مستقبل الوظائف

تغيرات سوق العمل



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