وزارة الرى: انتهاء إجراءات الاستلام النهائى لمحطة المراشدة الجديدة بقنا

كتبت ــ أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري تقريراً مع الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لاستعراض أعمال التجارب التمهيدية للاستلام النهائى لمحطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا.

قال سويلم، إنه يتابع بشكل مستمر أعمال تأهيل وصيانة محطات الرفع لدورها الهام فى الوفاء بالاحتياجات المائية لكل الاستخدامات والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأوضح سويلم، أن محطة المراشدة الجديدة تهدف لتحسين حالة الرى بزمام 65 ألف فدان بمحافظة قنا، وتم إنشاء المحطة الجديدة نظرا لتقادم المحطة القديمة التى تم إنشاؤها عام 1967، وقد تم الاستلام الابتدائى للمحطة فى عام 2021 وجارى الانتهاء من أعمال الاختبارات النهائية لها تمهيدا للاستلام النهائى للمحطة ، وتتكون المحطه من عدد 5 وحدات مع إمكانية زيادة وحده إضافية لاستيعاب أى توسعات مستقبلية ، وبتصرف 8 متر مكعب/ثانية/ وحدة ، وترفع المحطة المياه من نهر النيل إلى ترعة رنان المراشدة .

ويتم توفير التغذية الكهربائية للمحطة من خطين رئيسين جهد 11 كيلوفولت من محطة محولات المراشدة ، والمحطة مصممة على توفير الطاقة الكهربائية من خلال توصيل مكثفات على الوحدات أثناء التشغيل لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء بنسبة 92% ، مما يوفر من استهلاك الطاقة الكهربائية ، كما يوجد بالمحطة 2 محول فرعى لتغذية الأحمال الفرعية بالمحطة بقدرة 300 كيلوفولت امبير للمحول الواحد ، كما يوجد بالمحطه عدد 2 شاحن أساسى واحتياطى لتغذية منظومة التيار المستمر المسؤولة عن تشغيل أجهزة الوقاية والحماية بالمحطة .

كما تعمل المحطة باستخدام أفضل أنظمة التحكم والتى تقوم بالتشغيل الآمن للوحدات من خلال وضع حساسات تقوم بقياس المناسيب الآمنة للتشغيل وقياس الحرارة على المحركات وصندوق التروس والطلمبات ، وحساسات الذبذبات للوحدات والتى لا تسمح بتشغيل الوحدات فى حالة وجود أى اهتزات تؤثر على تشغيل الوحدة مما يحقق الأمان فى التشغيل وإطالة عمر المعدات .

كما يوجد بالمحطة ماكينة أعشاب تعمل بالنظامين اليدوى والاتوماتيكى تعمل على نظافه مآخذ الوحدات برصيف المص حتى تعمل الطلمبات بشكل آمن .

جدير بالذكر، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الإستخدامات .