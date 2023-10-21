اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة التموين تطرح دواجن محلية مجمدة بسعر 105 جنيهات للكيلو ومستوردة بـ 85

السبت، 21 أكتوبر 2023 12:08 م
وزارة التموين تطرح دواجن محلية مجمدة بسعر 105 جنيهات للكيلو ومستوردة بـ 85 مبادرة تخفيض الأسعار
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة حيث يتم طرح طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهًا بدلا من 125 جنيه، ودواجن مجمدة  مستوردة برازيلي بسعر85 جنيه للكيلو.

كما تستمر الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للأسبوع الثاني مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر ، كما تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، أيضا طرح السلع الغذائية، وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين، تضمن كافة السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.

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وزارة التموين

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

اسعار السلع الغذائية

أسعار الدواجن

سعر الدواجن

تخفيض أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية




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