القابضة الغذائية: تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية بـ 1300 مجمع استهلاكى

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور محمد عاطف، الرئيس التنفيذي لشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن الشركة تشارك في مبادرة تخفيض أسعار السلع بعدد 44 صنف من السلع الاستراتيجية تضم ألبان أجبان سكر دقيق أرز ، وذلك بأوزان وأصناف مختلفة في 1300 مجمع استهلاكى علي مستوي الجمهورية، مضيفَا أن تلك السلع مطروحة فى جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لشركة المصرية لتجارة الجملة، بكميات ضخمة وتكفى حاجة المستهلكين على مدار العام .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع تشارك بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها الشركة المصرية والشركة العامة وشركة النيل للمجمعات الجملة، بتخفيضات تصل إلي 25% وذلك في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لهم موضحَا إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مستمرة طوال 6 أشهر.

وتضمن أطراف مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلى البنك المركزى واتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية.