هل تشعر بالقلق من سعال طفلك؟.. 9 أعراض تنذر بخطر واستشارى يوضح نصائح الحماية

كتبت فاطمة ياسر

مع بداية الخريف وتقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة، تزداد فرص تعرض الأطفال للإصابة بنزلات البرد والسعال، وحول ذلك قدم التقرير المنشور في جريدة “thesun” أبرز الأعراض المرتبطة بسعال الطفل.

أكد التقرير أن إصابة بالطفل بالسعال نادرًا ما يكون أمرًا يدعو للقلق، فالسبب فيه عادة يكون المخاط المتراكم الذي يؤثر على حلق الطفل، وذلك وفقًا لتوجيهات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فالسعال يساعد على إزالة البلغم أو المخاط من الجزء الخلفي من الحلق، ولكن هناك بعض العلامات الخطر التي يجب توخي الحذر منها لأنها قد تعني أن سعال طفلك يحتاج إلى رعاية طبية.

وحول ذلك قالت الدكتورة سارة جارفيس، الطبيب العام في أحذ المستشفيات في بريطانيا، إن السعال ونزلات البرد شائعة جدًا بين الأطفال، خاصة في هذا الوقت من العام. الغالبية العظمى منها ناجمة عن فيروسات وسوف تستقر من تلقاء نفسها خلال فترة قصيرة، "ومع ذلك، يجب عليك طلب المساعدة الطبية إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في التنفس، وهذا يشمل الصفير، أو التنفس السريع، وإذا كانوا يشعرون بالنعاس، أو لا يستطيعون ابتلاع حتى السوائل أو يعانون من حمى مستمرة، فتحدث إلى الطبيب".

وأضافت الطبيبة، أنه إذا كان عمر طفلك أقل من ثلاثة أشهر، فمن المرجح أن تكون الحمى التي تزيد على 38 درجة مئوية ناجمة عن عدوى خطيرة، لذلك لا يجب عليك تأخير طلب المساعدة.



وقدم أبرز الأعراض التي تعد خطرا على الطفل المصاب بالسعال، ومنها: -يواجهون صعوبة في التنفس: إذا كان سعال طفلك شديدًا وكان مصحوبًا بتنفس سريع أو صعب، أو صفير، أو علامات ضيق في التنفس، فيجب على الآباء طلب رعاية طبية فورية. - السعال المصاحب للنباح: هذا هو تورم الحنجرة والقصبة الهوائية، وتعد حالة شائعة تؤثر بشكل رئيسي على الشعب الهوائية لدى الرضع والأطفال الصغار، فمعظم الأطفال الذين يعانون من الخناق سيكون لديهم أيضًا صرير، وهو تنفس صاخب وقاس يحدث عندما يتنفس الطفل. - الحمى: إذا كان سعال طفلك شديدًا وكان مصحوبًا بتنفس سريع أو صعب، أو صفير، أو علامات ضيق في التنفس، فيجب على الآباء طلب رعاية طبية فورية.هذا هو تورم الحنجرة والقصبة الهوائية، وتعد حالة شائعة تؤثر بشكل رئيسي على الشعب الهوائية لدى الرضع والأطفال الصغار، فمعظم الأطفال الذين يعانون من الخناق سيكون لديهم أيضًا صرير، وهو تنفس صاخب وقاس يحدث عندما يتنفس الطفل. إذا كان سعال طفلك مستمرًا ولديه أيضًا درجة حرارة، فمن الجيد الحصول على موعد عاجل مع الطبيب العام، فالسعال المستمر، خاصة عندما يرتبط بحمى شديدة تصل إلى 39 درجة مئوية أو أعلى، يمكن أن يشير إلى عدوى كامنة أكثر خطورة، مثل الالتهاب الرئوي.

-استمرار السعال لفترة:

إذا استمر السعال لأكثر من بضعة أسابيع، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة كامنة مثل الربو ويجب الذهاب للطبيب. - سعال الدم: "السعال الدموي، حتى لو كان مجرد خطوط من الدم في المخاط، هو سبب للقلق ويجب توجيه الوالدين إلى أخصائي الرعاية الصحية، ونصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالحصول على موعد عاجل مع الطبيب العام إذا كان طفلك الصغير قد سعل بعض البقع أو البقع الصغيرة، ولكن أي شيء أكثر من ذلك يستدعي الذهاب للطبيب.

-آلام في الصدر:

ألم الصدر هو علامة حمراء أخرى عندما يتعلق الأمر بالسعال، فإذا اشتكى الطفل من ألم في الصدر أثناء السعال، فقد يكون ذلك علامة على حالة أكثر خطورة ويجب تقييمها. -صفير: قد يعني صفير طفلك عدة أشياء مختلفة، من الربو إلى انسداد مجرى الهواء، فيمكن أن يكون الصفير، خاصة عند الأطفال الأصغر سنًا، علامة على الربو الذي قد يتطلب تناول أدوية منتظمة أو مشكلات تنفسية أخرى مثل التهاب القصيبات التي يمكن علاجها على المدى القصير. - يستيقظون في الليل: السعال الذي يعطل نوم الطفل بشكل منتظم قد يكون علامة على وجود مشكلة كامنة مثل الربو ويجب تقييمها.

-في حالة التواصل مع شخص مصاب

إذا كان الطفل على اتصال وثيق مع شخص تم تشخيص إصابته، فقد يكون السعال المستمر أحد أعراض الإصابة، ويجب على الآباء طلب المساعدة الطبية الفوري.

وحول ذلك صرح الدكتور مدحت علي استشاري طب الأطفال في كلية طب قصر العيني، أن أعراض الإصابة بالسعال الخطر تكون تدريجا، وتكون أعراضها كالتالي:

-في حالة استمرار السعال لفترة طويلة تصل لأسابيع.

-يصاب الطفل عرض الإصابة بالسعال المصاب للدم.

-شعور الطفل بالتعب والإرهاق، وعدم قدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعي كاللعب أو الحركة.

-ارتفاع درجة الحرارة الخاصة بالطفل لتصب زائدة عن 38 درجة.

-تعرض الطفل للتعرق الليلي.

-عدم قدرة الطفل علي تناول الطعام، أي فقدان الشهية.

-فقدان الوزن الغير مبرر.

-ملاحظة إعياء الطفل.

-صعوبة في النمو. نصائح طبية لحماية الطفل وقدم استشاري طب الأطفال، بعض النصائح التي تحمي الطفل من الإصابة بنزلات البرد والسعال خلال تقلبات الطقس، وهي:

-الإكثار من تناول السوائل الدافئة كالينسون والبابونج والكراوية، فهي مشوربات رائعة في تقوية مناعة الطفل، وأيضا حمايته من نزلات البرد.

-إمداد الطفل بالكثير من الفواكه الغنية بفيتامين سي كالجوافة والبرتقال، فهي لها دور كبير في الحماية من الأمراض.

-الاهتمام بنظافة الطفل عن طريق اللاستحمام يوميا.

-عدم تعرض الطفل للأتربة.

-تناول البروتين يعد من الحيل الجيدة، فيمكنك إمداد الطفل باللحوم، وأيضا الفول والعدس والحمص.

-تدفئة الطفل وملاحظة عدم خروجه إلى مكان بارد دون تدفئة الجيدة.