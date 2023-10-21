اليوم السابع
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مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 382 منشأة.. صور

السبت، 21 أكتوبر 2023 12:08 م
مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 382 منشأة.. صور مراقبة الأغذية وإعدام منتجات
الدقهلية - محمدالحبشي

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قامت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 382 منشأة تبين أن 42 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 199 محضراً، و سحب 88 عينة  للفحص بالمعامل المركزية، لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1320 كيلو من أغذية متنوعة،  231 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية
 
يأتي ذلك بناءا على تعليمات السيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الحملات الإنضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من إستيفاء الإشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة إستمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق القانون لردع المخالفين
 
 
إعدام مواد غذائية
إعدام مواد غذائية

جانب من حملات رقابية
جانب من حملات رقابية

مراقبة الأغذية وإعدام منتجات_1
مراقبة الأغذية وإعدام منتجات_1

مراقبه الاغذية وإعدام منتجات
مراقبه الاغذية وإعدام منتجات
 
 
 






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