مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 382 منشأة.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

قامت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية ، خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 382 منشأة تبين أن 42 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 199 محضراً، و سحب 88 عينة للفحص بالمعامل المركزية، لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1320 كيلو من أغذية متنوعة، 231 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

يأتي ذلك بناءا على تعليمات السيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الحملات الإنضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من إستيفاء الإشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأكد وكيل وزارة الصحة إستمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق القانون لردع المخالفين