مراقبة الأغذية بالدقهلية تشن حملات مكثفة استعداداً للمولد النبوى

الدقهلية- شريف الديب

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، حملات موسعة هذا الأسبوع، للرقابة على الأسواق وضبط الخارجين عن القانون تزامنًا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة أسفرت عن المرور على 403 منشآت غذائية، تم التوصية بغلق 75 منها وإعدام 1725 كيلو حلوى ومدخلات إنتاج متغيرة الخواص، فضلاً عن 299 لتر عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية .

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم سحب نحو 82 عينة وتحرير 208 محاضر مخالفات مضبوطة، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية.

ولفت مكين إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، مع قرب حلول المولد النبوى الشريف، وتزامنا مع بدء عرض الحلويات الخاصة بهذه المناسبة ولضمان عدم وجود أصناف تحتوى على ألوان أو مكونات ضارة بالصحة العامة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف حملات مراقبة الاغذية على المحال ومصانع الحلويات استعدادا لموسم المولد النبوي الشريف