محافظ جنوب سيناء يكرم المجاهدين والمشايخ من أبناء المحافظة فى ذكرى انتصارات أكتوبر

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيد، أسر المجاهدين من أبناء جنوب سيناء.

وقال المحافظ، إنه حريص على تكريم المجاهدين، فى المناسبات المختلفة على رأسها ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك لدورهم البارز فى حروب الاستنزاف، وحرب أكتوبر المجيدة مؤكدا أن بدو سيناء أثبتوا على مر التاريخ أنهم صمام أمان بوابة مصر الشرقية.

وأشار إلى أن المجاهدين، حرصوا على مساعدة القوات المسلحة فى رصد تحركات العدو خلال فترة احتلال سيناء، لافتا إلى أن سيناء تشهد الآن طفرة فى شتى المجالات، نظرا لاهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنمية كافة الوديان والتجمعات البدوية التى توجد على أرض سيناء.

وأوضح فوده أن المشروعات التى تجرى على أرض المحافظة بمختلف مجالاتها من بنية تحتية وفوقية، ومجمعات تنموية، وطرق وصحة وتعليم، دليل على الاهتمام بهذا الجزء الغالى من الوطن، والزاخر بالثروات الطبيعية، وجمال طبيعى خلاب جعلها على قائمة الأماكن السياحية العالمية.

وقال المحافظ أن المحافظة لا تدخر أى جهد من أجل تطوير مدينة شرم الشيخ وإظهارها بالمظهر اللائق أمام الوفود مختلف دول العالم لشهرتها العالمية فى مجال السياحة وخاصة بهد مؤتمر تغير المناخ الذى جعلها على راس قائمة مدن السياحة العالمية بشهادة مختلف الوفود العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ جنوب سيناء مع مشايخ وعقلاء واسر مجاهدى جنوب سيناء، بحضور الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة، والشيخ ابراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكرم المحافظ عددا من أبناء واحفاد واسر المجاهدين كنماذج، وكرم ايضا عددًا من مشايخ وعواقل المحافظة.

وأكد مشايخ القبائل البدوية، أنهم على عهد أجدادهم، ومستمرين فى حماية المدقات والدروب الجبلية، والتعاون مع رجال الأمن للتصدى بكل حسم وقوة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان مصر.