محافظ بورسعيد ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

بورسعيد - محمد عزام

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، الذي يعد رمز من رموز مصر والمؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن خالص تعازيه لأسرة الراحل وللقوات المسلحة داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه و أن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان .

وأكد محافظ بورسعيد بالدور المهم الذي لعبه اللواء محمد أمين نصر في خدمة الوطن سواء في المناصب التي شغلها بالقوات المسلحة أو في منصبه كأمين لصندوق تحيا مصر.