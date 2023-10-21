محافظ الأقصر يتفقد تجهيزات التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى الزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، جولة ميدانية تفقد خلالها التجهيزات النهائية لتشغيل محطة الرفع الرئيسية بالزينية "المدامود بحري"، ومحطة معالجة صرف صحي الزينية، وذلك استعداداً للتشغيل الجزئي لمشروع صرف صحي الزينية.

,شهد محافظ الأقصر، إطلاق التيار الكهربائي لمحطة معالجة الصرف الصحي بالزينية، والتي يجري البدء بتجارب التشغيل بها استعدادا لدخول مياه الصرف الصحي، وبالتالي استفادة المواطنين بالخدمة بالمدامود بحري ليتم بعد ذلك دخول باقي المحطات بمركز الزينية إلى الخدمة بالتتابع، حيث رافق المحافظ خلال جولته، كل من العميد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، والعميد مهندس سالم احمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، وحجازي النحاس نائب رئيس مركز الزينية.

يذكر أن مشروع صرف صحي الزينية يتكون من عدد 7 محطات رفع ومحطة معالجة بطاقة 33/22 ألف متر مكعب فى اليوم، وشبكات انحدار وخطوط طرد تقدر بنحو 100 كيلو متر بأقطار مختلفة لخدمة 100 ألف نسمة، وبلغت تكلفة المشروع مليار و200 ألف جنيه.

فيما اجتمع العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، مع مسؤولي شركة المقاولون العرب برئاسة الشركة القابضة، وذلك بهدف مناقشة أعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل لخدمة القرى المحرومة بصعيد مصر والذى يغطى حوالى 10 قرى بمحافظة الأقصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، يخدم قرى مدن إسنا والطود، وهو أحد البرامج التي يمولها بنك التنمية الأفريقي بقيمة 108 مليون يورو، حيث إن البرنامج يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى ونسبة 10% من توابعها بمحافظة الأقصر، وذلك بإجمالى عدد سكان حوالى (210) ألف نسمة، بعدد 2 تجمع قروي وهما (الكيمان - الدبابية ) تتضمن 8 قرى بمركز إسنا (أصفون - الدبايبة - الشغب - الغريرة - المعلا- طفنيس - كيمان المطاعنة - توماس 3)، بالإضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل ومن المقرر انتهاء المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ بدئه.