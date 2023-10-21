إقبال سياحى كبير على معبد حتشبسوت بالدير البحرى غرب الأقصر × 11 صورة

الأقصر – أحمد مرعى

مع دخول الموسم السياحى الشتوى ونسمات الشتاء الباردة فى النهار، تشهد منطقة معبد الملكة حتشبسوت في الدير البحرى غرب محافظة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى الكبيرة من الأفواج القادمة من حول العالم للاستمتاع بأحد أهم المزارات الأثرية فى البر الغربي والذي تمت إقامته فى قلب جبل القرنة غرب المحافظة ليرصد تاريخ وفترة حكم الملكة حتشبسوت لمصر.

وتتوافد الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم على زيارة الأقصر فى تلك الفترة، حيث إنه فى مقدمتهم سياح دول شرق آسيا من الصين واليابان وكوريا وغيرها، بجانب بعض الجنسيات الأوروبية وأبرزهم الأسبان والإنجليز والأمريكان والمقدونيين والألمان والأمريكان أيضاً، حيث تضم كافة الزيارات السياحية غرب الأقصر، التواجد لمعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى، والذي تم تشييده في باطن جبل القرنة ليضفى بهجة خاصة على السياح خلال زيارته.

وتعتبر الملكة حتشبسوت من أعظم ملكات مصر فهى قد حكمت مصر القديمة 21 سنة و9 أشهر فى مدينة طيبة، وتعتبر من أبرز ملكات مصر القديمة.

استمتاع السياح فى زيارتهم لمعبد الملكة حتشبسوت



أفواج وزيارات كبيرة لمعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى



الإقبال السياحى الكبير على معبد الملكة حتشبسوت



السياح بين أروقة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى



السياح يتوافدون على معبد الملكة حتشبسوت



زيارات سياحية مميزة لمعبد الملكة حتشبسوت



زيارات كبيرة لمعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى غرب الأقصر



زيارات كبيرة لمعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى فى الأقصر



زيارات كبيرة لمعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى



سعادة كبيرة بين السياح خلال زيارة معبد الملكة حتشبسوت



سياح العالم يستمتعون بزيارات كبيرة لمعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى



